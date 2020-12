Covid, 257 nuovi casi nel modenese. Ma aumentano i ricoveri

Salgono ma si mantengono nella media i casi giornalieri di covid-19, che nelle ultime ore sono stati 257. Crescono però anche i ricoveri, dopo due settimane di progressivo calo: nelle ultime ore, infatti, sono state ospedalizzate 35 persone, di cui 3 in Terapia Intensiva/subintensiva. Un dato che potrebbe trovare conferma anche domani, vista l'insolita ripresa dell'attività del 118 su casi di coronavirus.

Dei nuovi positivi 160 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, mentre 97 sono asintomatici: fra questi ultimi 51 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 7 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 4 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, per 35 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Questi i comuni di residenza dei contagiati refertati oggi: Bastiglia 4, Bomporto 1, Carpi 24, Castelfranco E. 8, Castelnuovo R. 5, Castelvetro 5, Cavezzo 1, Concordia 3, Finale Emilia 13, Fiorano M. 7, Formigine 12, uiglia 1, Maranello 10, Marano 3, Medolla 3, Mirandola 6, Modena 60, Montefiorino 1, Nonantola 5, Novi 1, Palagano 1, Pavullo 9, Pievepelago 1, Prignano 2, Ravarino 1, San Felice S/P 5, San Prospero 3, Sassuolo 27, Savignano S/P 1, Serramazzoni 6, Soliera 6, Spilamberto 2, Vignola 13. Fuori provincia 7.

Le guarigioni sono state 398, portando così ad un nuovo calo dei casi attivi, che scendono a circa 6.500.

Si registrano purtroppo 6 decessi inseriti nel bollettino regionale, quattro donne e due uomini. Si tratta di una 54ennne di Spilamberto, una 92enne di Modena, una 85enne di Castelnuovo Rangone, una 89enne di Mirandola, un 95enne di San Felice sul Panaro e un 94enne di Montese. I decessi totali sono così 928.