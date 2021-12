Contagio, 374 nuovi casi e tre decessi nel modenese

In provincia di Modena sono 374 i nuovi positivi al covid emersi oggi, con una sostanziale parità fra casi sintomatici e non. Infatti sono 190 coloro i quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 73 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 tramite screening sierologico; 2 attraverso i test per le categorie più a rischio; 1 con test pre-ricovero; per 107 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I contagi di oggi per comune di residenza: Bomporto 6, Campogalliano 4, Carpi 58, Castelfranco E. 11, Castelnuovo R. 17, Castelvetro 8, Cavezzo 2, Concordia 2, Fanano 2, Finale Emilia 2, Fiorano M. 4, Formigine 6, Guiglia 7, Maranello 17, Marano 2, Medolla 3, Mirandola 5, Modena 73, Montese 1, Nonantola 16, Novi 9, Palagano 3, Pavullo 2, Pievepelago 2, Polinago 1, Prignano 1, Ravarino 2, San Cesario S/P 6, San Felice S/P 5, San Possidonio 1, San Prospero 3, Sassuolo 22, Savignano S/P 16, Serramazzoni 4, Soliera 5, Spilamberto 13, Vignola 20, Zocca 4, Fuori provincia 9.

Si registrano purtroppo 3 decessi inseriti nel bollettino regionale. Si tratta di un 97enne di Fanano, un 80enne di San Cesario e un 95enne di Formigine. A questi si aggiunge anche un 96enne di FInale Emilia, che tuttavia si trovava ricoverato a Ferrara. Sono 1.860 i decessi totali per la nostra provincia: negli ultimi mesi l'età media dei eceduti è stata superiore agli 85 anni, nella quasi totalità dei casi si trattava di anziani polipatologici.

Aumentano i ricoveri, con altre 7 ospedalizzazioni. Circa 135 i ricoveri totali, 102 dei quali si trovano presso il Policlinico e a Baggiovara, che restano Hub di riferimento. Fra questi 6 sono in terapia semintensiva e 10 in terapia intensiva. In circa l ametà dei casi si tratta di pazienti non vaccinati.

Si aggiungono poi 125 nuovi guariti e i casi attivi crescono ancora. Ad oggi i guariti complessivi sono 73.918

Sono state somministrate complessivamente 1.253.261 dosi di vaccino, di cui 561.712 prime dosi e 533.346 seconde dosi e 158.203 dosi aggiuntive (addizionali e booster)