Covid, oggi solo 62 contagi a Modena. Stabili i ricoverati

Appena un terzo rispetto ai positivi emersi ieri, addirittura con un numero leggermente più elevato di tamponi eseguiti. Prosegue l'altalena dei contai sul territorio modenese: oggi ne sono emersi appena 62 su 1.744 tamponi effettuati. Un dato decisamente in controtendenza rispetto alla crescita della scorsa settimana, che tuttavia - come ogni statistica giornaliera - va preso con le molle.

Fra i nuovi casi 40 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 14 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 1 è risultato positivo agli screening sulle categorie più a rischio, 3 sono risultati positivi al test pre-ricovero; per 4 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Questa la distribuzione territoriale: Carpi 2, Castelfranco E. 2, Castelnuovo R. 1, Concordia 1, Fiorano M. 2, Formigine 6, Guiglia 2, Marano 1, Mirandola 3, Modena 21, Nonantola 3, Novi 1, Prignano 1, Ravarino 2 , San Cesario S/P 1, San Prospero 1, Sassuolo 5, Soliera 3, Vignola 1. Fuori provincia 3.

Sono 3 i decessi inseriti nel bollettino odierno: una 92enne di Castelfranco Emilia, un 71enne di Carpi e un 76enne di Modena. Sono 1.258 in totale le persone positive decedute sul nostro territorio.

I ricoveri sono tornati a scendere: 6 persone sono state ospedalizzate ieri, una delle quali in Terapia Intensiva/subiontensiva. Stabile il totale dei posti letto occupati in provincia: 245, 51 dei quali per casi più gravi.

Riprendono a crescere finalmente anche i guariti, che sono stati 240 nelle ultime ore. I casi attivi si abbassano, dopo circa una settimana di rialzo, e sono ad oggi 4.242.

Nella giornata di ieri – 16 febbraio - i vaccinati complessivi sono stati 658. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 45736 dosi di vaccino, di cui 21217 seconde dosi.