Covid, oggi 89 contagi nel modenese. Nessun decesso

In provincia di Modena, su 89 nuovi positivi emersi oggi, circa la metà (46) ha eseguito il tampone per presenza di sintomi; 37 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 3 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; per 3 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

La distribuzione fra i comuni: Bomporto 2, Carpi 5, Castelfranco E. 3, Concordia 2, Fanano 1, Formigine 11, Guiglia 1, Maranello 2, Mirandola 2, Modena 36, Nonantola 1, Novi 2, Palagano 1, Pavullo 2, San Felice S/P 1, San Possidonio 1, Sassuolo 6, Savignano S/P 1, Serramazzoni 1, Spilamberto 2, Vignola 4. Fuori provincia 2.

Oggi, come accaduto solo un'altra volta in questo anno solare, non si registrano decessi. Le vittime sono in totale 1.761. Sono invece 3 i ricoveri avvenuti nelle ultime 24 ore.

Si aggiungono appena 5 nuovi guariti, frutto dei tamponi domenicali che puntano in primis ad accertare i nuovi casi. Ad oggi i guariti complessivi sono 59.898