Covid, contagi giornalieri di nuovo sopra quota 500 a Modena

Oggi in provincia di Modena salgono a 509 i nuovi positivi al covid. Solo un quinto ha eseguito il tampone per presenza di sintomi; 8 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 2 tramite test per le categorie più a rischio; 1 con test pre-ricovero; per 397 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni coinvolti: Bastiglia 4, Bomporto 2, Campogalliano 13, Camposanto 3, Carpi 55, Castelfranco E. 20, Castelnuovo R. 11, Castelvetro 2, Cavezzo 6, Concordia 10, Fanano 2, Finale Emilia 6, Fiorano M. 20, Fiumalbo 1, Formigine 23, Frassinoro 2, Guiglia 3, Maranello 6, Marano 3, Medolla 3, Mirandola 24, Modena 130, Montecreto 3, Montese 5, Nonantola 4, Novi 5, Palagano 2, Pavullo 14, Polinago 5, Prignano 2, Ravarino 1, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 7, San Possidonio 3, San Prospero 3, Sassuolo 25, Savignano S/P 10, Serramazzoni 6, Soliera 10, Spilamberto 7, Vignola 12, Zocca 4. Fuori provincia 30.

Non si sono registrati decessi, mentre i ricoveri ospealieri sono stati 10, nessun in condizioni tali da attivare la Terapia Intensiva.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.636.732 dosi di vaccino, di cui 597.013 prime dosi, 565.996 seconde dosi e 473.723 dosi aggiuntive (addizionali e booster).