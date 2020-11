Contagi, leggero calo anche a Modena. Sette i decessi

In provincia di Modena sono 517 i nuovi positivi (su 2.426 tamponi eseguiti), dei quali 377 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi. Sono invece 140 gli asintomatici, di cui 38 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 9 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, per 93 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

I ricoveri delle ultime ore sono stati 23, di cui 3 in Terapia Intensiva. Ad oggi sono 538 i pazienti assistiti in regime di ricovero negli ospedali della provincia per Covid-19, mentre i ricoverati in Terapia Intensiva sono in calo, circa 70.

Questi i comuni di residenza: Bastiglia 2, Bomporto 10, Campogalliano 7, Camposanto 3, Carpi 35, Castelfranco E. 30, Castelnuovo R. 11, Castelvetro 4, Cavezzo 3, Concordia 7, Fanano 1, Finale Emilia 23, Fiorano M. 4, Formigine 16, Frassinoro 1, Guiglia 1, Lama Mocogno 1, Maranello 13, Marano 3, Mirandola 17, Modena 137, Montecreto 1, Montef. Settiorino 2, Montese 19, Nonantola 11, Novi 8, Pavullo 42, Pievepelago 1, Prignano 5, Ravarino 10, San Cesario S/P 3, San Felice S/P 6, San Possidonio 4, San Prospero 12, Sassuolo 20, Savignano S/P 4, Serramazzoni 8, Soliera 7, Spilamberto 4, Vignola 12, Zocca 3. Fuori provincia 6.

Continuano a crescere in modo accentuato le guarigioni, che oggi sono 347, per un totale di 7.595. I casi attivi sono 8.420.

Progredisce anche il conteggio delle persone decedute, che oggi sono 7. A Modena sono venute a mancare una 92enne, una 91enne e una 84enne. A Carpi un 96enne, una 90enne e una 71enne. Si aggiunge anche una 90enne di San Cesario sul Panaro, per un totale di 645 decessi da marzo ad oggi.