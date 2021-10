Contagio stabile nel modenese, anche oggi 22 casi di positività

In provincia di Modena anche oggi si registrano 22 nuovi positivi al coronavirus. Cala la percentuale di sintomatici: sono infatti 14 coloro i quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 6 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 è risultato positivo agli screening sulle categorie più a rischio; per 1 caso è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

La distribuzione dei nuovi casi per comune: Castelfranco E. 1, Fiorano M. 4, Medolla 1, Mirandola 2, Modena 3, Nonantola 1, Pavullo 1, San Felice S/P 1, Sassuolo 2, Serramazzoni 3, Zocca 1. Fuori provincia 2.

Nessun ricovero, nè decco nelle ultime 24 ore.

Si aggiungono 56 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 69.902 a fronte di 72.212 contagi.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.059.513 dosi di vaccino, di cui 545.818 prime dosi, 511.001 seconde dosi e 2.694 dosi aggiuntive (addizionali e booster).