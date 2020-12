Contagi di nuovo in crescita a Modena, oggi 381 nuovi casi

Dopo alcuni giorni di calo sensibile, oggi i contagi tornano a crescere in provincia di Modena, seppur ancora fortunatamente lontani dai numeri del mese di novembre. Oggi si contano 381 nuovi positivi, di cui 221 sintomatici. Fra i 160 asintomatici 61 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 10 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, per 89 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni di residenza: Bastiglia 2, Bomporto 6, Campogalliano 10, Carpi 27, Castelfranco E. 27, Castelnuovo R. 10, Castelvetro 7, Cavezzo 4, Concordia 10, Fanano 1, Finale Emilia 7, Fiorano M. 12, Formigine 15, Guiglia 3, Maranello 2, Marano 6, Medolla 3, Mirandola 10, Modena 99, Nonantola 7, Novi 3, Palagano 1, Pavullo 14, Prignano 1, San Cesario S/P 5, San Felice S/P 10, San Possidonio 4, San Prospero 2, Sassuolo 10, Savignano S/P 9, Serramazzoni 2, Soliera 10, Spilamberto 9, Vignola 26, Zocca 2. Fuori provincia 5.

L'aumento dei positivi oggi non è seguito da quello delle guarigioni, che si "fermano" a 322. Salgono quindi i casi positivi, che sono ad oggi poco più di 6.550.

Fortunatamente non ha avuto seguito il picco di ricoveri registrato ieri: nelle ultime ore sono state ospedalizzate 19 persone, 4 delle quali in Terapia Intensiva/subintensiva.

Rallentano fortunatamente i decessi. Oggi se ne registrano quattro: una 86enne di San Possidonio, una 86enne di Sestola, un 90enne di Sassuolo e un 89enne di Mirandola. Da marzo ad oggi si contano 832 decessi.