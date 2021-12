Contagio, 305 casi nel modenese. Deceduti due 75enni

In provincia di Modena oggi sono stati registrati 305 nuovi positivi al covid, 122 dei hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 79 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 7 tramite screening sierologico; 4 attraverso i test per le categorie più a rischio; 2 con test pre-ricovero; per 91 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I casi odierni per ciascun comune: Bastiglia 1, Bomporto 5, Camposanto 2, Carpi 22, Castelfranco E. 12, Castelnuovo R. 2, Castelvetro 3, Cavezzo 4, Concordia 15, Fanano 4, Finale Emilia 7, Fiorano M. 12, Fiumalbo 1, Formigine 14, Frassinoro 2, Maranello 13, Medolla 1, Mirandola 11, Modena 83, Montecreto 1, Nonantola 4, Novi 1, Palagano 2, Pavullo 1, Pievepelago 1, Prignano 5, Ravarino 1, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 3, San Prospero 11, Sassuolo 22, Savignano S/P 5, Serramazzoni 2, Soliera 6, Spilamberto 5, Vignola 4, Zocca 1, Fuori provincia 13

Si registrano purtroppo due decessi: si tratta di due uomini enttrambi di 75 anni, uno resisdente a Modena, l'altro a San Cesario sul Panaro.

Crescono anche i ricoveri a rimo costante, con altre 7 ospedalizzazioni, tutte in reparti ordinari covid.

Si aggiungono 204 nuovi guariti e i casi attivi aumentano ormai verso quota 4.000.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.260.374 dosi, di cui 562.353 prime dosi e 533.510 seconde dosi e 164.511 dosi aggiuntive (addizionali e booster).