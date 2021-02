Risalgono i tamponi e i contagi, 233 nuovi casi a Modena

Ieri in provincia di Modena sono stati eseguiti 2.514, circa 800 in più della giornata precedente: un aumento che si è tradotto in 233 nuovi casi di positività. Fra i nuovi infetti 117 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 75 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 14 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 5 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, 1 è risultato positivo al test pre-ricovero; per 21 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni coinvolti: Bomporto 1, Campogalliano 3, Camposanto 1, Carpi 25, Castelfranco E. 17, Castelnuovo R. 8, Castelvetro 1, Fanano 1, Finale Emilia 2, Fiorano M. 5, Fiumalbo 1, Formigine 11, Guiglia 6, Maranello 6, Marano 1, Medolla 2, Mirandola 1, Modena 55, Montecreto 1, Montefiorino 1, Nonantola 11, Novi 2, Prignano 3, Ravarino 2, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 1, San Possidonio 1, Sassuolo 23, Savignano S/P 7, Serramazzoni 1, Soliera 4, Spilamberto 5, Vignola 16, Zocca 2. Fuori provincia 5.

I decessi sono stati tre: un 80enne di Soliera, un 85enne di Modena e una 90enne di Castelfranco Emilia. Il totla edei decessi sale a 1.261 in ormai quasi un anno di pandemia.

Nelle ultimeore i ricoveri sono stati 5, ma tre di questi in Terapia Intensiva/subintensiva. I posti letto occupati sono in risalita: ad oggi risultano 253 ricoverati, 52 dei quali più gravi.

Oggi crescono anche i casi attivi, che ritornano a quota 4.273, in virtù di 199 nuovi guariti. Nel complesso 36.437 hanno superato la malattia, a fronte di 42.065 contagiati.

Nella giornata di ieri – 17 febbraio - i vaccinati complessivi sono stati 698. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 46.434 dosi di vaccino, di cui 21.217 seconde dosi.