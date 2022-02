Contagio, i casi di oggi calano a 472. Metà dei pazienti ricoverati non è vaccinata

In provincia di Modena sono emersi oggi 472 nuovi positivi al covid. Una cifra che conferma il calo costante delle ultime due settimane. I sintomatici sono 73, gli asintomatici sono 399.

I contagi per comune: Bomporto 7, Campogalliano 7, Camposanto 3, Carpi 40, Castelfranco E. 29, Castelnuovo R. 9, Castelvetro 7 , Cavezzo2, Concordia 5, Fanano 2, Finale Emilia 9, Fiorano M. 11, Fiumalbo 1, Formigine 27, Guiglia 3, Lama Mocogno 3, Maranello 11, Marano 3, Medolla 3, Mirandola 22, Modena 120, Montese 1, Nonantola 20, Novi 7, Pavullo 14, Pievepelago 1, Prignano 1, Ravarino 3, San Cesario S/P 8, San Felice S/P 3, San Possidonio 1, San Prospero 1, Sassuolo 22, Savignano S/P 7, Serramazzoni 7, Soliera 8, Spilamberto7, Vignola 11, Zocca 1. Fuori provincia 25.

Si registrano purtroppo due decessi inseriti nel bollettino regionale: un 88enne di Sassuolo e un 87enne di Carpi. I ricoveri nelle ultime 24 ore sono stati 14, anche questi in progressivo e significativo calo.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.615.479 dosi, di cui 594.825 prime dosi e 561.932 seconde dosi e 458.722 dosi aggiuntive (addizionali e booster).

I ricoveri nei due ospedali modenesi

Ad oggi, sono presenti nell'hub locale di Modena 181 pazienti con riscontro di tampone positivo di cui: 165 ricoverati in degenza ordinaria (di questi, 107 sono al Policlinico, 58 a Baggiovara), 4 in terapia semintensiva (tutti al Policlinico) e 12 in terapia intensiva (9 al Policlinico, 3 a Baggiovara).

Se confrontiamo il dato di oggi con quello di venerdì scorso, 11 febbraio, notiamo una riduzione dei ricoveri, in linea con quella dei contagi complessivi. Un anno fa, 18 febbraio 2021, i ricoverati erano 175 totali, dei quali 126 in ordinaria e 49 tra intensiva e semi intensiva.

Il confronto mostra che i ricoveri complessivi sono oggi sostanzialmente sovrapponibili a quelli del 2021, con ancora una forte differenza tra il trend della degenza ordinaria e quello delle terapie intensive e semi-intensive.

Circa 53% dei pazienti è ricoverato per le conseguenze del Covid-19, mentre il restante 47% per altre patologie, con riscontro occasionale di tampone positivo. La percentuale è decisamente diversa in Terapia intensiva dove ad oggi l’75% dei pazienti positivi è ricoverato per complicanze cliniche da malattia COVID-19.

L’età media dei pazienti ricoverati per le conseguenze del Covid-19 è 69 anni, che scende a 62 per coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale e sale a 75 per i vaccinati.

Il 47% dei pazienti ricoverati per le conseguenze del Covid-19 non è vaccinato. In terapia intensiva – sempre limitandoci ai pazienti ricoverati per le conseguenze Covid-19 – il 75% non è vaccinato