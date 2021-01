Contagio, incremento costante nel modenese. Crecono i casi attivi

In provincia di Modena si registrano oggi numeri del tutto sovrapponibili a quelli di ieri per quanto riguarda l'epidemia: 260 nuovi positivi a fronte di 2.423 tamponi, con una percentuale che si attesta quindi al 10,7% di positivi/tamponi. I sintomatici sono 156, gli asintomatici 104: fra questi ultimi 50 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 3 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 1 attraverso screening sierologici, per 50 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati dai casi odierni: Bastiglia 1, Bomporto 3, Campogalliano 4, Camposanto 2, Carpi 33, Castelfranco E. 21, Castelnuovo R. 1, Castelvetro 5, Concordia 3, Finale Emilia 4, Fiorano M. 3, Fiumalbo 10, Formigine 5, Frassinoro 1, Guiglia 2, Maranello 6, Marano 2, Medolla 1, Mirandola 10, Modena 67, Montecreto 1, Montefiorino 3, Montese 4, Nonantola 5, Novi 3, Pavullo 5, Ravarino 2, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 2, San Possidonio 5, San Prospero 1, Sassuolo 15, Savignano S/P 1, Serramazzoni 2, Soliera 4, Vignola 13. Fuori provincia 9.

I ricoveri sono stati 11, nessuno in Terapia Intensiva. Il totale dei posti letto occupati è stabile: 409 ricoverati in tutta la provincia, di cui 71 più gravi.

Si aggiungono poi 92 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 27503, a fronte di 36.254persone che hanno contratto il virus. I casi attivi salgono a 7.546.

Si registrano purtroppo 8 decessi inseriti nel bollettino regionale, ifra che fa così salire il conto delel vittime accertate a 1.089 per il territorio modenese. Nelle ultime ore sono venuti a mancare: un 82enne di Castelnuovo Rangone, un 96enne di Zocca, un 85enne di Finale Emilia, un 83enne di Medolla, un 72enne di San Felice, una 73enne di Spilamberto, una 93enne e uan 79enne di Modena.

Nella giornata di ieri – 17 gennaio - i vaccinati complessivi sono stati 732. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 19.455 dosi di vaccino.