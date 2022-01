Contagio, oggi 2.610 casi. Dopo il rientro sono già in quarantena 79 classi

In provincia di Modena il covid fa segnare altrio 2.610 contagi nelle ultime ore. Resta comunque basso il numero di sintomatici rispetto al totale: 389 hanno eseguito il tampone per presenza

di sintomi, mentre 2.221 non presentano sintomi.

I casi odierni per comune di residenza: Bastiglia 16, Bomporto 42, Campogalliano 27, Camposanto 7, Carpi 261, Castelfranco E. 124, Castelnuovo R. 30, Castelvetro 30, Cavezzo 22, Concordia 19, Fanano 15, Finale Emilia 33, Fiorano M. 34, Fiumalbo 3, Formigine 80, Frassinoro 8, Guiglia 10, Lama Mocogno 7, Maranello 35, Marano 14, Medolla 22, Mirandola 87, Modena 836, Montecreto 3, Montefiorino 5, Montese 4, Nonantola 81, Novi 40, Palagano 4, Pavullo 78, Pievepelago 5, Polinago 5, Prignano 12, Ravarino 26, Riolunato 2, San Cesario S/P 24, San Felice S/P 27, San Possidonio 15, San Prospero 17, Sassuolo 119, Savignano S/P 17, Serramazzoni 32, Sestola 6, Soliera 61, Spilamberto 37, Vignola 64, Zocca 21, Fuori provincia 143.

Si registrano purtroppo 7 decessi a cui se ne aggiungono tre avvenuti la scorsa settimana ma inseriti oggi nel bollettino regionale. Sono deceduti un 95enne e un 77enne a Carpi, una 93enne e una 83 enne a Modena, un 92enne a Sassuolo, una 90enne a Marano, una 87enne a Vignola, una 71enne a San Cesadio, un 85enne a Castelvetro e una 70enne residente all'estermo ma deceduta a Modena.

I ricoveri nelle ultime ore sono stati 24. Ad oggi risultano ricoverati 308 pazienti, di cui tuttavia poco meno di un terzo è in ospedale per motivi differenti dal covid, ma è risultato positivo al tampone di ingresso.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.462.007 dosi, di cui 588.102 prime dosi e 544.161 seconde dosi e 329.744 dosi aggiuntive (addizionali e booster).

Contagio a scuola

Dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 sono stati effettuati 27.583 tamponi molecolari su studenti e personale scolastico. Di questi, 2.797 sono risultati positivi. Si tratta di 2.505 studenti e 292 operatori scolastici.

Dal 10 al 17 gennaio 2022, le classi in cui i tamponi hanno rilevato la presenza di più di un caso sono 86. 79 le classi in quarantena, di cui 19 nei servizi educativi 0-3, 42 nella scuola dell’infanzia, 11 nella scuola primaria, 5 nella scuola secondaria di primo grado, 2 nella scuola secondaria di secondo grado.