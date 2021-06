Covid, appena 4 casi nel modenese. Superato il mezzo milione di vaccini

In provincia di Modena sono appena 4 i nuovi positivi emersi in queste ore, tutti quanti sottoposti a tampone per presenza di sintomi. Si tratta di residenti nei comuni di: Fanano 2, Serramazzoni 1, Spilamberto 1

Si registrano purtroppo due decessi inseriti nel bollettino regionale. Le vittime sono 1.783. Nessun paziente è stato ricoverato nelle ultime 24 ore.

Si aggiungono 30 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 63449.

A ieri sono state somministrate complessivamente 506.015 dosi di vaccino, di cui 339.830 prime dosi e 166.185 seconde dosi.