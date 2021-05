Contagio, 55 casi nel modenese. I casi attivi scendono sotto quota 3.000

In provincia di Modena sono emersi oggi 55 nuovi positivi al coronavirus. Fra di loro 30 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 21 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 2 sono risultati positivi al test pre-ricovero; per 2 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Salgono a 1.762 i decessi nella nostra provincia. oggi purtroppo se ne aggiunge uno, quello di una 72enne di Sassuolo.

I ricoveri ospedalieri sono stati 4, per un totale di circa 140 posti letto ospedalieri ancora occupati da pazienti covid.

Riprendono slancio le guarigioni, con 416 nuovi guariti. I casi attivi scendono a circa 2.700.

A ieri sono state somministrate complessivamente 344.479 dosi di vaccino, di cui 233.975 prime dosi e 110.504 seconde dosi.