Contagio, il calo c'è ma è lento. Oggi tre decessi nel modenese

In provincia di Modena oggi si assiste ad una leggera ripresa dei casi di coronavirus, come normale nell'andamento altalenante che contraddistingue ogni settimana. Sono 464 i nuovi nuovi positivi, 39 dei quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 1 è stato individuato tramite test per le categorie più a rischio, mentre per 424 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I casi per comune di residenza: Bastiglia 4, Bomporto 8, Campogalliano 5, Camposanto 1, Carpi 25, Castelfranco E. 23, Castelnuovo R. 13, Castelvetro 2, Cavezzo 7, Concordia 2, Finale Emilia 9, Fiorano M. 16, Fiumalbo, Formigine 17, Frassinoro 1, Guiglia 4, Lama Mocogno 3, Maranello 12, Marano 8, Medolla 6, Mirandola 16, Modena 107, Montecreto, Montefiorino 2, Montese 2, Nonantola 17, Novi 5, Palagano 1, Pavullo 13, Polinago 4, Prignano 2, Ravarino 1, Riolunato 1, San Felice S/P 10, San Possidonio, San Prospero 4, Sassuolo 17, Savignano S/P 5, Serramazzoni 13, Soliera 18, Spilamberto 9, Vignola 28, Zocca 1, Fuori provincia 22

Purtroppo nel bollettino regionale sono registrati tre decessi: un 96enne di Modena, un 88enne di Montefiorino, un 69enne di Sassuolo.

I ricoveri giornalieri sono tornati a salire: sono stati 14 nelle ultime 24 ore, nessuno in condizioni particolarmente gravi. il totale dei ricoverati è stabile sui 160.