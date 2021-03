Covid, contagi in calo nel modenese. Superati i 600 ricoverati

In provincia di Modena si contano oggi 373 nuovi positivi, di cui 246 sintomatici. Fra i 127 asintomatici 76 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 23 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 5 sono stati diagnosticati attraverso test sierologico; per 23 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Il dato percentuale è piuttosto contenuto, dal momento che sono stati eseguiti 3.903 tamponi.

La distribuzione territoriale: Bastiglia 7, Bomporto 2, Campogalliano 2, Camposanto 4, Carpi 32, Castelfranco E. 20, Castelnuovo R. 6, Castelvetro 7, Cavezzo 3, Fanano 2, Finale Emilia 8, Fiorano M. 7, Formigine 10, Lama Mocogno 2, Maranello 13, Marano 5, Medolla 4, Mirandola 5, Modena 112, Montefiorino 1, Montese 5, Nonantola 10, Novi 1, Pavullo 5, Prignano 1, Ravarino 2, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 2, San Prospero 5, Sassuolo 24, Savignano S/P 7, Serramazzoni 3, Sestola 1, Soliera 5, Spilamberto 4, Vignola 28, Zocca 1. Fuori provincia 16.

Si registrano purtroppo 6 decessi inseriti nel bollettino regionale, per un totale di 1.507 vittime. Nello specifico oggi sono citati i decessi di un 81enne di Sassuolo, un 79enne di Castelfranco Emilia, un 77enne di Novi, un 81enne e un 73enne di Modena e un 70enne di Carpi.

I ricoveri delle ultime 24 ore sono stati 18, sei dei quali in Terapia intensiva/subintensiva. Ad oggi risultano ricoverate in provincia di Modena 605 persone (in crescita), 102 delle quali in condizioni più gravi.

Per il secondo giorno di fila scendono i casi attivi, seppur di poco. Si aggiungono infatti 404 nuovi guariti: 9.258 coloro i quali hanno in corso l'infezione.

A ieri sono state somministrate complessivamente 100.826 dosi di vaccino, di cui 68.155 prime dosi e 32.671 seconde dosi.