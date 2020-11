Rallentano contagio e ricoveri in provincia di Modena. 11 decessi

Per il secondo giorno consecutivo scendono i nuovi casi di contagio in provincia di Modena, oggi sono 461, di cui 351 sintomatici (percentuale in crescita). Oltre a chi ha eseguito il tampone per presenza di sintomi, altri 24 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 6 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 3 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, 3 sono risultati positivi al test pre-ricovero, per 74 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Calano anche i ricoveri e si alleggerisce il peso sulla rete ospedaliera locale: nelle ultime ore sono state 15 le ospedalizzazioni, di cui solo una in Terapia Intensiva.

Questi i comuni di residenza dei nuovi casi: Bastiglia 6, Bomporto 12, Campogalliano 6, Camposanto 3, Carpi 18, Castelfranco E. 27, Castelnuovo R. 7, Castelvetro 4, Concordia 3, Fanano 2, Finale Emilia 10, Fiorano M. 8, Formigine 18, uiglia 1, Lama Mocogno 4, Maranello 8, Marano 5, Medolla 1, Mirandola 5, Modena 143, Montecreto 16, Montese 8, Nonantola 11, Novi 3, Pavullo 38, Pievepelago 4, Prignano 3, Ravarino 5, Riolunato 3, San Cesario S/P 6, San Felice S/P 2, San Possidonio 1, San Prospero 1, Sassuolo 21, Savignano S/P 3, Serramazzoni 6, Sestola 7, Soliera 11, Spilamberto 6, Vignola 3, Zocca 1. Fuori provincia 11.

Le guarigioni sono state 379, per un totale di 7.974 guariti.

Molto pesante invece il bilancio dei decessi, che salgono a 652 in virtù di 11 nuovi morti. Si tratta di una 83enne di Finale Emilia, una 92enne di Carpi, una 81enne di Vignola, una 79enne e una 95enne di Carpi, una 89enne e un 87enne di Sassuolo, una 87enne di Novi, una 60enne di Modena, un 89enne di Castelnuovo Rangone e un 87enne di Guiglia.