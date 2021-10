Contagio costante ma su cifre minime, oggi 25 casi nel modenese

In provincia di Modena restano costanti da ormai una setimana i casi giornalieri, sempre una ventina. Oggi su 25 nuovi positivi, 18 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 6 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; per 1 caso è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati: Bomporto 1, Carpi 4, Castelfranco E. 3, Guiglia 1, Maranello 1, Mirandola 1, Modena 7, San Felice S/P 1, Vignola 4. Fuori provincia 2

Neppure oggi si contao ricoveri ospedalieri: il trend è in calo anche su questo fronte. Nessun decesso.

Si aggiungono solo 8 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 69.910, meno di 500 i casi attivi.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.059.581 dosi di vaccino, di cui 545.863 prime dosi, 511.024 seconde dosi e 2.694 dosi aggiuntive (addizionali e booster).