Contagi, 161 casi nel modenese. Risalgono leggermente i ricoverati

Scendono oggi a 161 i nuovi positivi in provincia di Modena. Sono stati 2.242 i tamponi eseguiti. Sono 85 le persone che hanno hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 65 casi sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 5 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; per 6 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati: Bomporto 3, Camposanto 1, Carpi 10, Castelfranco E. 6, Castelnuovo R. 1, Cavezzo 1, Concordia 1, Fiorano M. 11, Formigine 6, Maranello 5, Marano 2, Medolla 1, Mirandola 5, Modena 59, Novi 1, Palagano 1, Pavullo 4, Ravarino 1, San Felice S/P 11, Sassuolo 13, Savignano S/P 2, Soliera 5, Spilamberto 4, Vignola 4. Fuori provincia 3

Si registrano purtroppo 6 ulteriori decessi, per un totale di 1.690 vittime. Figurano nel bollettino odierno: un 76enne di Vignola, un 88enne di Maranello, un 81enne di Fiorano, un 82enne di Montese, un 76enne di Formigine e una 74enne di Sassuolo.

I ricoveri delle ultime ore sono stati 10, tutti in reparti covid ordinari. Risale il totale dei ricoverati: 351, 69 dei quali in ocndizioni più gravi.

Si aggiungono poi 109 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 55.073 a fornte di 61.336 contagi. I casi attivi sono poco meno di 4.600.

A ieri sono state somministrate complessivamente 209.444 dosi di vaccino, di cui 143.706 prime dosi e 65.738 seconde dosi.