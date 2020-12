Covid, oggi a Modena 269 nuovi contagi e 6 decessi

Rientra nella media delle ultime due settimane, dopo l'aumento di ieri, il numero dei nuovi casi di positività al covid rilevato in provincia di Modena. Sono 269 le infezioni rilevate oggi, con 151 sintomatici e 118 asintomatici. Fra questi ultimi 47 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 6 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, per 65 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Questi i comuni di residenza: Bastiglia 3, Bomporto 1, Campogalliano 1, Camposanto 3, Carpi 17, Castelfranco E. 12, Castelnuovo R. 2, Castelvetro 2, Cavezzo 6, Concordia 2, Fanano 1, Finale Emilia 6, Fiorano M. 7, Fiumalbo 1, Formigine 24, uiglia 2, Maranello 4, Marano 1, Medolla 6, Mirandola 13, Modena 76, Montefiorino 1, Montese 1, Novi 3, Palagano 1, Pavullo 7, Prignano 1, Ravarino 2, San Felice S/P 4, San Possidonio 1, Sassuolo 31, Savignano S/P 2, Serramazzoni 4, Soliera 5, Spilamberto 4, Vignola 3, Zocca 1. Fuori provincia 8.

Resta ancora abbastanza alto il numero dei ricoveri, considerando che ieri sono state 25 le persone ospedalizzate, una delle quali in Terapia Intensiva/subintensiva. Da qualche giorno il numero dei posti letto occupati negli ospedali della provincia è stabile intorno ai 400, una settantina dei quali per Terapia Intensiva/subintensiva.

Oggi i contano poi altri 363 guariti, per un totale di 20.872 persone che hanno superato l'infezione. I casi attivi scendono a circa 6.450.

Salgono invece i decessi, con altri sei che si aggiungono ad una lista già drammaticamente lunga, che conta ad oggi 838 morti. Sono deceduti nelle ultime ore un 91enne di Sassuolo, una 85enne di Castelvetro, un 73enne di Finale Emilia e tre residenti di Modena: un 89enne, un 78enne e una 95enne.