Contagio stabile, altri 353 casi nel modenese. Sette i ricoveri

In provincia di Modena si manitene costante sopra quota 300 il numero dei positivi giornalieri al covid. Oggi ne sono emersi 353, 155 dei quali relativi a persone che hanno eseguito il tampone per presenza di

sintomi; 84 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 46 tramite screening sierologico; 5 attraverso i test per le categorie più a rischio; per 63 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I contagi odierni per comune di residenza: Bastiglia 3, Bomporto 4, Campogalliano 6, Camposanto 3, Carpi 54, Castelfranco E. 4, Castelnuovo R. 3, Castelvetro 2, Concordia 8, Fanano 1, Finale Emilia 13, Fiorano M. 4, Formigine 18, Frassinoro 1, Guiglia 2, Lama Mocogno 1, Maranello 8, Marano 3, Medolla 2, Mirandola 14, Modena 91, Montecreto 1, Nonantola 5, Novi 2, Palagano 1, Pavullo 3, Pievepelago 1, Prignano 3, Ravarino 1, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 6, San Possidonio 1, San Prospero 4, Sassuolo 28, Savignano S/P 3, Serramazzoni 8, Soliera 4, Spilamberto 5, Vignola 16, Fuori provincia 15

Nel bollettino risulta purtroppo un decesso, quello di un 88enne residente a Carpi.

Sono invece 7 i ricoveri ospedalieri, numero costante da ormai un paio di settimane. Uno di questi è stato ricoverato direttamente in Terapia Intensiva.

Si aggiungono 178 nuovi guariti e i casi attivi arrivano a quoota 4.000 circa.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.266.799 dosi di vaccino, di cui 563.262 prime dosi, 533.751 seconde dosi e 169.786 terze dosi.