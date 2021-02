Contagio, 326 nuovi casi in provincia. Nelle ultime ore 17 ricoveri

Crescono oggi in modo considerevole i nuovi contagi nel modenese: sono stati infatti 326 i nuovi positivi emersi nelle ultime ore, uncentinaio in più di ieri. In 208 casi si tratta di persone hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 62 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 7 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 1 è stato diagnosticato attraverso test sierologico, 4 sono risultati positivi al test pre-ricovero; per 44 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I nuovi casi per ciascun comune: Bastiglia 2, Bomporto 2, Campogalliano 3, Carpi 27, Castelfranco E. 29, Castelnuovo R. 7, Castelvetro 4, Cavezzo 1, Concordia 1, Finale Emilia 14, Fiorano M. 9, Fiumalbo 1, Formigine 17, Guiglia 7, Maranello 6, Marano 7, Medolla 2, Mirandola 6, Modena 58, Nonantola 20, Pavullo 5, Pievepelago 4, Prignano 1, Ravarino 7, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 3, San Possidonio 1, San Prospero 2, Sassuolo 17, Savignano S/P 10, Serramazzoni 2, Soliera 14, Spilamberto 10, Vignola 19, Zocca 1. Fuori provincia 5.

Oggi si contano 5 decessi, du cui 4 nel capoluogo - un 61enne, un 90enne, un 83enne e una 94enne - e uno relativo ad un 91enne di Fiorano Modense. La drammartica graduatoria dei decessi sale così a 1.266per il nostro territorio.

Tra i numeri di oggi spiccano i ricoveri, che sono stati 17 nelle ultime ore, come testimoniato da un incremento dell'attività del 118 presso le abitazioni dei malati.

Si aggiungono 174 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 36.611 a fronte di 42.391 contagiati. Ancora in crescita i casi attivi, che sono oltre 4.400.

Nella giornata di ieri – 18 febbraio - i vaccinati complessivi sono stati 1.044. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 47.478 dosi di vaccino, di cui 21.228 seconde dosi.