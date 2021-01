Contagio. Oggi a Modena 150 casi, ma percentuale stabile

Nelle ultime ore sono stati solo 903 i tamponi eseguiti in provincia di Modena e i casi positivi sono stati 150. Il calo assoluto non deve quindi trarre in inganno: la percentuale dei positivi resta intorno al 16,6%. Dei nuovi casi 86 presentano sintomi, mentre 64 no: fra gli asintomatici 23 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 2 attraverso screening sierologici, per 39 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni coinvolti: Bastiglia 2, Campogalliano 2, Carpi 15, Castelfranco E. 10, Castelnuovo R. 1, Castelvetro 3, Cavezzo 1, Concordia 3, Finale Emilia 4, Fiorano M. 3, Fiumalbo 1, Formigine 3, Frassinoro 1, Lama Mocogno 1, Maranello 5, Mirandola 11, Modena 29, Montecreto 2, Montese 1, Nonantola 5, Novi 3, Pavullo 7, Pievepelago 5, Ravarino 4, Riolunato 2, San Felice S/P 5, Sassuolo 1, Savignano S/P 3, Serramazzoni 1, Soliera 5, Spilamberto 3, Vignola 4. Fuori provincia 4.

I decessi registrati nelle ultime ore sono stati 6, per un totale di 1.095 persone decedute. Nello specifico si tratta di un 87enne di Soliera, un 84enne di Ravarino, una 70enne di Carpi, una 90enne e una 82enne di Modena e un 63enne di Soliera.

I ricoveri ospedalieri sono stati solamente 2, per un totale di 411 ricoverati, di cui 72 in Terapia Intensiva o subintensiva.

Oggi cresce in modo significativo il numero delle guarigioni, con ben 619 nuovi guariti: i casi attivi in provincia scendono quindi a 7.070.

Nella giornata di ieri – 18 gennaio - i vaccinati complessivi sono stati 432. A oggi sono state somministrate complessivamente 19877 dosi di vaccino, di cui 143 seconde dosi.