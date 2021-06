Covid, 18 contagi nel modenese. Ormai pochi casi attivi

In provincia di Modena salgono a 18 i nuovi positivi: 16 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, mentre 2 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti.

Questi i comuni coinvolti: Carpi 3, Castelfranco E. 1, Formigine 1, Guiglia 1, Modena 8, Soliera 1, Vignola 3.

Oggi non si registrano decessi. In provincia la cifra resta dunque fissa a 1.783. Un solo ricovero ospedaliero nelle ultime ore.

Si aggiungono 37 nuovi guariti, per un totale di 63.486 persone che hanno superato l'infezione a fronte di 65.621 contagiati.

Sono state somministrate complessivamente 517.228 dosi di vaccino, di cui 342.730 prime dosi e 174.498 seconde dosi.