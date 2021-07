Contagio, 28 casi a Modena. Ma nessun ricovero

Sono 28 i nuovi positivi al covid emersi in provincia di Modena nelle ultime 24 ore, in linea con l'aumento che si sta registrando da alcuni giorni in tutta la regione. Fra i nuovi casi, la cui ertà media è sempre più bassa, 25 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, mentre 3 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti.

I comuni interessati: Maranello 1, Medolla 1, Modena 7, Novi 5, San Felice S/P 2, San Possidonio 1, Sassuolo 8, Soliera 1. Fuori provincia 2.

Non si contano ricoveri ospedalieri, nè decessi. Salgono invece i casi attivi, anche n virtù dei soli 3 nuovi guariti.

Sono state somministrate complessivamente 698.127 dosi di vaccino, di cui 398.191 prime dosi e 299.936 seconde dosi.