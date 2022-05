Contagio stabile nel modenese, scendono i ricoveri giornalieri

In provincia di Modena il bollettino covid di oggi riporta la cifra di 427 nuovi positivi. In aumento la percentuale di colo i quali (115) hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; uno è stato individuato tramite test per le categorie più a rischio; uno con test pre-ricovero; per 310 asintomatici è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni coinvolti: Bastiglia 4, Bomporto 5, Campogalliano 4, Camposanto 1, Carpi 32, Castelfranco E. 34, Castelnuovo R. 9, Castelvetro 6, Cavezzo 2, Concordia 4, Finale Emilia 10, Fiorano M. 16, Formigine 17, Guiglia 2, Lama Mocogno 1, Maranello 7, Marano 2, Medolla 7, Mirandola 14, Modena 122, Montefiorino 2, Montese 2, Nonantola 8, Novi 3, Palagano 2, Pavullo 14, Polinago 1, Prignano 1, Ravarino 3, Riolunato 1, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 7, San Possidonio 2, San Prospero 2, Sassuolo 12, Savignano S/P 8, Serramazzoni 2, Soliera 12, Spilamberto 9, Vignola 16, Zocca 4. Fuori provincia 15.

E’ stato registrato un decesso, quello di un uomo di 79 anni di Concordia sulla Secchia.

Netto calo, oggi, per i ricoveri: sono state solo 5 le persone ospedalizzate. Circa 150 i pazienti ancora ricoverati.