Contagi, oggi Modena di nuovo sopra quota 500. Sono 7 i decessi

Nuovo balzo in alto dei contagi sul territorio modenese, dopo alcuni giorni di "tregua". I tamponi eseguiti ieri sono stati 3.992. Oggi in provincia sono emersi 533 nuovi positivi, 357 dei quali sintomatici. Fra i 176 asintomartici ben 113 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 27 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 3 sono stati diagnosticati attraverso test sierologico; 4 sono risultati positivi al test pre-ricovero; per 29 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati dai casi di oggi: Bastiglia 1, Bomporto 12, Campogalliano 4, Camposanto 2, Carpi 49, Castelfranco E. 37, Castelnuovo R. 3, Castelvetro 6, Cavezzo 2, Concordia 3, Fanano 1, Finale Emilia 29, Fiorano M. 7, Formigine 22, Frassinoro 1, Lama Mocogno 2, Maranello 13, Marano 3, Medolla 6, Mirandola 23, Modena 133, Montefiorino 1, Montese 9, Nonantola 5, Novi 9, Palagano 1, Pavullo 11, Pievepelago 1, Prignano 8, Ravarino 3, Riolunato 2, San Cesario S/P 4, San Felice S/P 7, San Possidonio 1, San Prospero 12, Sassuolo 30, Savignano S/P 3, Serramazzoni 12, Sestola 2, Soliera 14, Spilamberto 8, Vignola 20. Fuori provincia 11.

Si registrano altri 7 decessi, per un totale di 1.514 vittime in un anno di pandemia. Quattro sono i deceduti residenti nel capoluogo: un 98enne, una 50enne, una 82enne e un 84enne. Si aggiungono un 75enne di Savignano, una 90enne di Castelfranco Emilia e e un 93enne di Marano.

Nelle ultime ore sono state ricoverate altre 23 persone. Nel complesso i ricoveri sono leggermente calati, scendendo a 592 (rispetto ai 605 di ieri), 99 dei quali in Terapia Intensiva o subintensiva.

Importante il numero dei guariti registrato oggi, 382, ma pur sempre inferiore alle nuove infezioni. Ad oggi i guariti complessivi sono 42.891 su 53.792 contagi.

A ieri sono state somministrate complessivamente 103.290 dosi di vaccino, di cui 68.976 prime dosi e 34.314 seconde dosi.