Contagio, 361 i casi a Modena. Calano i pazienti ricoverati

Su 2.454 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, sono stati "solo" 361 quelli positivi. Un numero dimezzato rispetto alla media della scorsa settimana, che conferma il trend in rallentamento nella provincia di Modena.

263 cittadini hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi,, mentre gli asintomatici sono 98: fra questi 23 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 6 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 5 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, 7 sono risultati positivi al test pre-ricovero, per 57 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Residenza dei nuovi contagiati: Bomporto 1, Campogalliano 2, Camposanto 1, Carpi 14, Castelfranco E. 13, Castelnuovo R. 6, Castelvetro 8, Cavezzo 3, Concordia 3, Finale Emilia 21, Fiorano M. 12, Formigine 24, Guiglia 2, Maranello 11, Marano 1, Medolla 2, Mirandola 16, Modena 82, Montecreto 1, Montefiorino 2, Montese 2, Nonantola 6, Novi 1, Palagano 2, Pavullo 11, Pievepelago 3, Prignano 7, Polinago 2, Ravarino 3, San Cesario S/P 4, San Felice S/P 10, San Possidonio 1, San Prospero 2, Sassuolo 36, Savignano S/P 4, Serramazzoni 1, Soliera 3, Spilamberto 6, Vignola 11, Zocca 1. Fuori provincia 20.

I ricoveri nelle ultime ore sono stati 28, di cui ben 6 in Terapia Intensiva o subintensiva. Nel complesso perà il numero dei ricoverati è in leggerissimo calo o quantomeno stabile.

I guariti oggi superano i nuovi positivi: sono ben 493 per un totale di 8.467 persone che hanno superato la malattia. I casi attivi sono poco più di 8.300, mentre sono 17mila le persone in isolamento (compresi quelli a scopo precauzionale).

Purtroppo non accennano a diminuire i decessi, che oggi sono altri 13, per un totale di 665. Sei sono i deceduti a Modena città: una 99enne, una 71enne, un 94enne, un 62enne, un 91enne e un 78enne. Si aggiungono, una 84enne di Carpi, una 85enne di San Cesario sul Panaro, un 91enne di Marano sul Panaro, un 94enne di Mirandola, un 53enne di San Possidonio e due cittadini di Vignola: una 78enne e un 84enne.