Contagi, oggi 343 nuovi casi nel modenese. sono 8 i decessi

In provincia di Modena salgono ancora i contagi rispetto al giorno precedente: oggi sono 343 i nuovi positivi, dato che colloc la nostra provincia al primo posto fra quelle dell'Emilia-Romagna. Fra i nuovi positivi 241 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 81 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 è risultato positivo agli screening sulle categorie più a rischio; 3 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, 1 è risultato positivo al test pre-ricovero; per 16 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I contagi suddivisi per comune di residenza: Bastiglia 3, Bomporto 5, Campogalliano 3, Camposanto 2, Carpi 33, Castelfranco E. 20, Castelnuovo R. 12, Castelvetro 7, Cavezzo 1, Concordia 3, Fanano 3, Finale Emilia 16, Fiorano M. 2, Formigine 9, Guiglia 3, Lama Mocogno 2, Maranello 6, Marano 3, Medolla 4, Mirandola 3, Modena 102, Montese 10, Nonantola 5, Novi 2, Pavullo 7, Pievepelago 3, Prignano 1, Ravarino 2, Riolunato 1, San Felice S/P 4, San Prospero 1, Sassuolo 14, Savignano S/P 9, Serramazzoni 5, Sestola 1, Soliera 12, Spilamberto 4, Vignola 12, Zocca 3. Fuori provincia 5.

Si registrano purtroppo altri 8 decessi, per un totale di 1.596 vittime. Nel bollettino odierno sono conteggiati i decessi di: un 80enne di Sassuolo, una 93enne di Concordia, una 86enne di Maranello, un 79enne di Carpi, una 96enne di Finale Emilia, una 87enne, un 61enne e una 95enne di Modena.

Nelle ultime ore sono stati 14 i ricoveri ospedalieri. Stabile il totale dei posti letto occupati in provincia.

Si aggiungono 320 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 49.973. I casi attivi sono 6.484.

A ieri sono state somministrate complessivamente 154.460 dosi di vaccino, di cui 102.831 prime dosi e 51.629 seconde dosi.