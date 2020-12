Il contagio rallenta anche a Modena. Calano i ricoverati e i casi attivi

La giornata di oggi fa registrare un netto calo dei casi di positività al Covid in provincia di Modena, confermando - aldilà del singolo dato - il trend positivo avviato da ormai una settimana. Su 192 nuovi positivi, 121 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, mentre gli asintomatici sono 71: fra di loro 26 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 6 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 1 è stato diagnosticato attraverso test sierologico, per 38 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

In diversi comuni oggi non si registrano contagi, ma la diffusione resta ancora trasversale: Bomporto 7, Campogalliano 1, Carpi 22, Castelfranco E. 7, Castelnuovo R. 5, Castelvetro 4, Cavezzo 2, Finale Emilia 5, Fiorano M. 2, Formigine 4, Maranello 2, Medolla 1, Mirandola 10, Modena 41, Montefiorino 2, Montese 2, Novi 1, Palagano 1, Pavullo 2, Ravarino 2, San Cesario S/P 4, San Felice S/P 1, San Possidonio 3, San Prospero 1, Sassuolo 15, Savignano S/P 5, Serramazzoni 2, Soliera 8, Spilamberto 3, Vignola 9, Zocca 4. Fuori provincia 14.

Bene anche il calo dei ricoveri: sono state 13 le persone che hanno effettuato l'accesso in ospedale, di cui 2 in Terapia Intensiva. Il numero dei posti letto occupati è ulteriormente calato: 497 i ricoverati, di cui 92 in Terapia Intensiva o subintensiva.

Calano anche i casi attivi, che scendono verso quota 8.200 in virtù dei 607 nuovi guariti.

Salgono invece a 795 i deceduti, in seguito ad altri 6 decessi. Nelle ultime ore sono venuti a mancare un 95enne di Finale Emilia, un 79enne di Nonantola, una 86enne di Mirandola, una 89enne di Soliera, una 92enne e una 86enne di Modena.