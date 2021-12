Contagio, 220 casi nel modenese. Boom di incidenza fra i 6 e i 13 anni

In provincia di Modena salgono a 220 i nuovi positivi al covid emersi nelle ultime 24 ore. Meno della metà, tuttavia, presenta sintomi: sono 87 coloro i quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 80 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 4 con gli screening sierologici; 2 coi test per le categorie più a rischio; per 47 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Come mostrato dal monitoraggio settimanel dell'ausl, il contagio aumenta in particolare nelel fasce di età dai 6 ai 13 anni, dove l'incidenza ha superato i 400 casi per 100mila abitanti.

Esenti da contagi oggi solo 10 comuni: Bastiglia 2, Campogalliano 2, Carpi 28, Castelfranco E. 6, Castelnuovo R. 18, Castelvetro 22, Cavezzo 2, Concordia 1, Fanano 6, Finale Emilia 3, Fiorano M. 9, Fiumalbo 1, Formigine 13, Maranello 6, Marano 1, Medolla 1, Mirandola 1, Modena 30, Montese 1, Nonantola 2, Novi 5, Pavullo 1, Pievepelago 1, Prignano 5, Ravarino 3, San Cesario S/P, San Felice S/P 2, San Possidonio 8, San Prospero, Sassuolo 10, Savignano S/P 1, Serramazzoni 2, Sestola 2, Soliera 4, Spilamberto 1, Vignola 8, Zocca 2, Fuori provincia 10.

Purtroppo si aggiungono altri due decessi, inseriti nel bollettino regionale: quelli di una 80enne di Sassuolo e di una 86enne di Carpi. Le persone covid-positivi decedute dal marzo dello scorso anno ad oggi sono 1.848. Nell'ultimo mese l'età media dei deceduti è stata di 84 anni, in prevalenza anziani polipatologici.

Oggi non vi sono stati nuovi ingressi in ospedale. I pazienti covid positivi attualmente ricoverati sono 67, di cui 7 in Terapia Intensiva.

Si aggiungono 86 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 72.003, mentre i casi attivi sono sopra quota duemila.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.174.775 dosi di vaccino, di cui 556.509 prime dosi, 527.042 seconde dosi e 91.224 dosi aggiuntive (addizionali e booster).