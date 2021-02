Contagio, 166 casi e 6 decessi nel modenese. Scendono i casi attivi

I dati confermano il trend in calo sia per i contagi che soprattutto per i ricoveri ospedalieri. Le guarigioni procedono a buon ritmo

Sono 166 i nuovi positivi emersi nelle utlime ore dalla campagna di tamponi in provincia di Modena: un dato in linea con la giornata precedente e con queste ultime settimane, per quanto contraddistinte da picchi in alto e in basso. I sintomatici sono 108, gli asintomatici 58: fra i secondi 44 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 2 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 2 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, 1 con test pre-ricovero; per 9 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni coinvolti oggi: Bastiglia 1, Bomporto 8, Campogalliano 1, Camposanto 1, Carpi 27, Castelfranco E. 6, Castelnuovo R. 4, Castelvetro 7, Finale Emilia 3, Guiglia 9, Maranello 1, Marano 1, Medolla 1, Mirandola 4, Modena 46, Nonantola 6, Novi 2, Pavullo 5, Ravarino 1, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 1, San Prospero, Sassuolo 2, Savignano S/P 1, Serramazzoni 2, Sestola 4, Soliera 4, Spilamberto 1, Vignola 11. Fuori provincia 4.

Si sommano altre 6 vittime alla già troppo lunga lista che finora comprende 1.192 persone decedute. Nel bollettino di oggi sono riportati un 72enne e una 85enne di Modena, un 86enne di Castelfranco, un 52enne di Campogalliano e una 90enne di Finale Emilia.

I ricoveri sono stati 9 nelle ultime ore, uno dei quli per la Terpia Intensiva/subintensiva. Procede stabilmente il calo dei ricoverati.

Si aggiungono poi 242 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 33.384 su 38.870 contagiati. Sono circa 4.100 i casi attivi in provincia.

Nella giornata di ieri – 1 febbraio - i vaccinati complessivi sono stati 1.646. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 3.3123 dosi di vaccino, di cui 12.222 seconde dosi.