Covid, solo 12 casi a Modena. Nessun decesso e nessun ricovero

In provincia di Modena, su 12 nuovi positivi, 9 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 2 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti., per 1 è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati: Fiorano M. 2, Formigine 3, Maranello 1, Modena 4, Sassuolo1. Fuori provincia 1.

Neppure oggi si registrano decessi, fermi a 1.794, e neppure ricoveri ospedalieri.

Si aggiungono 104 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 62.649. Poco più di 800 i casi attivi.

A ieri sono state somministrate complessivamente 410.925 dosi di vaccino, di cui 271.063 prime dosi e 139.862 seconde dosi.