Contagio, 10 casi nel modenese. Meno di 20 i pazienti ricoverati

In provincia di Modena il numero dei nuovi casi si mantiene in inea con quello degli ultimi giorni: oggi sono 10 i nuovi positivi, 6 dei quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, mentre 4 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti.

I comuni interessati: Castelfranco E. 1, Concordia 3, Fanano 1, Marano 1, Modena 2, Sassuolo 2.

Non si segnalano nè decessi nè ricoveri ospedalieri.

Si aggiungono 19 nuovi guariti: ad oggi i guariti complessivi sono 63.715.

A ieri sono state somministrate complessivamente 588.932 dosi di vaccino, di cui 366.726 prime dosi e 222.206 seconde dosi.