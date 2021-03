Contagio, 310 casi oggi nel modenese. Sono 6.130 i casi attivi

Flessione dei nuvi casi di positività in provincia di Modena: oggi si contano 310 infezioni in più d ieri. Un dato che è frutto di 1.673 tamponi eseguiti, la metà del giorno precedente. I malati che presentano sintomi sono 207, mentre gli asintomatici sono 103: fra questi 64 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 6 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 3 sono stati diagnosticati attraverso test sierologico; per 30 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Questi i comuni interessati: Bastiglia 1, Bomporto 8, Camposanto 6, Carpi 16, Castelfranco E. 24, Castelnuovo R. 6, Castelvetro 5, Cavezzo 2, Fanano 1, Finale Emilia 7, Fiorano M. 7, Formigine 28, Guiglia 3, Maranello 11, Marano 1, Medolla 4, Mirandola 8, Modena 51, Montese 1, Nonantola 15, Novi 1, Palagano 1, Pavullo 6, Prignano 3, Ravarino 6, San Cesario S/P 6, San Felice S/P 9, San Prospero 1, Sassuolo 25, Savignano S/P 5, Serramazzoni 10, Soliera 5, Spilamberto 11, Vignola 9. Fuori provincia 7.

Il drammatico conteggio dei decessi sul nostro territorio sale a 1.423, in virtù di altre sei persone decedute segnalate nel bollettino regionale. Tre erano residenti a Modena: una 95enne, un 89enne e una 88enne, cui si aggiungono una 83enne di Sassuolo, un 78enne di Castelvetro e una 60enne di Castelfranco Emilia.

Sono poi stati 14 i nuovi ricoveri, in linea con i giorni scorsi. Stabile la pressione sugli ospedali, con 365 ricoverati, 60 dei quali in terapia intensiva/subintensiva.

Si aggiungono anche 128 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 38.799, a fronte di 46.335 contagi accertati. I casi attivi ad oggi sono 6.130.

Nella giornata di ieri – 1 marzo - i vaccinati complessivi sono stati 2.305: un numero decisamente più elevato che nei giorni precedenti. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 62.412 dosi di vaccino, di cui 21.158 seconde dosi.