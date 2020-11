Contagi, 344 casi e 49 ricoveri a Modena. Nove anziani deceduti

In provincia di Modena si contano oggi 344 nuovi positivi, in linea con i numeri della scorsa settimana. Fra di loro 194 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 85 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 13 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, per 52 casi è in corso la ricerca epidemiologica. Gli asintomatici sono dunque 150.

Sforzo importante anche oggi per la rete ospedaiera, che ha accolto altri 49 pazienti, 5 dei quali in Terapia Intensiva. Secondo i dati forniti dalla Provincia, dunque, sono 265 i pazienti ricoverati, di cui 38 in Terapia Intensiva.

Questi i comuni di residenza dei nuovi casi: Bastiglia 1, Bomporto 4, Campogalliano 2, Camposanto 1, Carpi 34, Castelfranco E. 15, Castelnuovo R. 8, Castelvetro 1, Cavezzo 3, Concordia 9, Fanano 1, Finale Emilia 6, Fiorano M. 5, Formigine 17, uiglia 4, Maranello 10, Marano 2, Medolla 2, Mirandola 6, Modena 94, Nonantola 3, Novi 7, Pavullo 7, Pievepelago 1, Prignano 2, Ravarino 5, San Cesario S/P 5, San Felice S/P 5, San Possidonio 2, San Prospero 7, Sassuolo 18, Savignano S/P 7, Sestola 1, Soliera 8, Spilamberto 6, Vignola 13, Zocca 2. Fuori provincia 20.

Le ultime ore sono state particolarmente dure anche per quanto riguarda i decessi, ben 9 in provincia. Sono venuti a mancare un 82enne di Spilamberto, una 85enne di Camposanto, una 94enne di Soliera, una 85enne di Modena e ben 5 residenti di Carpi: una 91enne, una 89enne, un 72enne, un 85enne e un 87enne. Le vittime salgono a 533.

Guariti in provincia di Modena

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si aggiungono 42 nuovi guariti. I guariti complessivi salgono a 4818, mentre i casi attivi sono poco meno di 3.400.