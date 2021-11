Contagio, 54 casi e 4 ricoveri oggi nel modenese

In provincia di Modena sono 54 i nuovi positivi emersi dai tamponi effettuati nelle ultime ore. Fra questi solo 16 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 37 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; per 1 caso è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni di residenza dei nuovi casi: Carpi 5, Castelfranco E. 12, Castelnuovo R., Cavezzo 1, Concordia 3, Fanano 1, Formigine 5, Mirandola 2, Modena 3, Palagano 1, Pavullo 1, San Cesario S/P 1, San Prospero 3, Sassuolo 2, Savignano S/P 11, Vignola 1. Fuori provincia 2.

Oggi si registrano 4 ricoveri ospedalieri, tutti in reparti ordinari. Il totale dei ricoverati resta stabile a una trentina.

Si aggiungono 20 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 72.941, mentre i casi attivi sono circa 700.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.088.006 dosi, di cui 549.797 prime dosi e 519.296 seconde dosi e 18.913 dosi aggiuntive (addizionali e booster).