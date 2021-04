Contagio, numeri stabili a Modena. Sono 66mila gli immunizzati

In provincia di Modena sono emersi oggi 135 nuovi positivi, 51 dei quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 73 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 2 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; per 9 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

La distribuzione dei nuovi casi nei comuni: Bomporto 2, Campogalliano 1, Carpi 14, Castelfranco E. 10, Castelvetro 4, Concordia 2, Finale Emilia 1, Fiorano M. 5, Formigine 2, Maranello 3, Mirandola 2, Modena 17, Montecreto 1, Nonantola 1, Novi 5, Pavullo 11, Ravarino 3, San Felice S/P 3, San Prospero 2, Sassuolo 11, Savignano S/P 2, Serramazzoni 11, Sestola 3, Soliera 3, Spilamberto 7, Vignola 8, Fuori provincia 1

Sono 4 i decessi registrati oggi: una 88enne di Sassuolo, una 94enne di Fiorano, un 72enne di Montese e una 74enne di Modena. Le vittime sono in totale 1.694.

Le persone ricoverate nell'ultima giornata sono state 6, una delle quali in condizioni più gravi.

Si aggiungono 186 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 55.250. I casi attivi sono circa 4.500.

A ieri sono state somministrate complessivamente 212.675 dosi di vaccino, di cui 146.666 prime dosi e 66.009 seconde dosi.