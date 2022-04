Contagio, Modena ancora sopra quota 700. Ricoveri stabili

In provincia di Modena si contano oggi 706 nuovi positivi al covid, cifra che resta piuttosto elevata e ponela nostra provincia al primo posto in regione. Fra i nuovi casi, tuttavia, appena 43 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 2 sono stati individuati tramite test per le categorie più a rischio; 1 tramite screening sierologici; per 660 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni di residenza dei casi odierni: Bastiglia 4, Bomporto 14, Campogalliano 21, Camposanto 5, Carpi 75, Castelfranco E. 27, Castelnuovo R. 15, Castelvetro 2, Cavezzo 6, Concordia 3, Fanano 1, Finale Emilia 22, Fiorano M. 20, Fiumalbo 1, Formigine 29, Frassinoro 1, Guiglia 4, Lama Mocogno 3, Maranello 11, Marano 3, Medolla 6, Mirandola 22, Modena 185, Montefiorino 2, Montese 2, Nonantola 22, Novi 9, Palagano 2, Pavullo 22, Pievepelago 2, Polinago 6, Prignano 7, Ravarino 5, Riolunato 1, San Cesario S/P 5, San Felice S/P 7, San Possidonio 4, San Prospero 1, Sassuolo 35, Savignano S/P 6, Serramazzoni 8, Soliera 21, Spilamberto 10, Vignola 29, Zocca 2, Fuori provincia 18

Purtroppo nel bollettino regionale è registrato un decesso, quello di un uomo di 76 anni residente nel capoluogo.

Nelle ultime 24 ore si sono avuti 10 ingressi in ospedale, uno in condizioni gravi. In totale sono 128 i pazienti ricoverati, la metà dei quali entrati però in ospedale per motivi diversi dall'infezione da covid.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.649.972 dosi di vaccino, di cui 598.048 prime dosi, 567.859 seconde dosi e 480.816 dosi aggiuntive (addizionali e booster).