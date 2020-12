Contagi, sono 261 i nuovi casi nel modenese. Cinque i decessi

Cifra del tutto sovrapponibile a quella di ieri e dei giorni precedenti per quanto riguarda le ultime 24 ore di monitoraggio della pandemia sul territorio modenese. Il bollettino dell'Ausl riporta infatti 261 nuovi positivi, 174 dei quali con sintomi. Fra gli 87 asintomatici 28 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 10 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 1 è stato diagnosticato attraverso test sierologico e per 48 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Fermo restando l'impatto più limitato nei comuni dell'alto Appennino, il contagio continua a diffondersi in modo pervasivo: Bomporto 10, Campogalliano 1, Camposanto 1, Carpi 25, Castelfranco E. 9, Castelnuovo R. 6, Castelvetro 4, Cavezzo 5, Concordia 6, Finale Emilia 3, Fiorano M. 11, Formigine 13, Frassinoro 1, Guiglia 1, Lama Mocogno 1, Maranello 2, Medolla 3, Mirandola 4, Modena 64, Montefiorino 1, Nonantola 7, Novi 4, Pavullo 4, Pievepelago 1, Prignano 2, Polinago 1, Ravarino 1, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 6, San Possidonio 1, San Prospero 3, Sassuolo 24, Savignano S/P 5, Serramazzoni 1, Soliera 13, Spilamberto 3, Vignola 2, Zocca 5. Fuori provincia 6.

Scendono leggermente i ricoveri, che sono stati 13, 3 dei quali in Terapia Intensiva/subintensiva. L'impatto sui posti letto occupati resta importante, ma in calo costante: ad oggi sono meno di 400 i ricoverati, una sessantina dei quali più gravi.

I casi attivi nella nostra provincia sono sempre poco meno di 6.500, in virtù dei 343 nuovi guariti. Su 28.452 persone che hanno contratto il virus, 21.025 sono oggi guarite.

Le persone decedute sono invece 843: la drammatica lista vede l'aggiunta di 5 decessi nelle ultime ore. Si tratta di un 72enne, un 89enne e un 80enne di Modena, di un 63enne di Castelfranco Emilia e di una 64enne di Mirandola.