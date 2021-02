Covid, in provincia 261 nuovi positivi, 166 con sintomi

In provincia di Modena sono 261 nuovi positivi, di questi 166 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 54 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 13 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 1 è stato diagnosticato attraverso test sierologici, 1 attraverso screening pre-ricovero; per 26 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica. I sintomatici sono 166, gli asintomatici 95.

I nuovi casi per ciascun comune: Bastiglia 2, Bomporto 1, Carpi 20, Castelfranco E. 21, Castelnuovo R. 10, Castelvetro 10, Concordia 1, Fanano 1, Finale Emilia 5, Fiorano M. 6, Formigine 10, Guiglia 1, Maranello 3, Marano 4, Medolla 1, Mirandola 4, Modena 66, Nonantola 11, Novi 1, Palagano 1, Ravarino 5, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 1, Sassuolo 11, Savignano S/P 19, Soliera 6, Spilamberto 5, Vignola 24, Fuori provincia 9.

Oggi si contano tre decessi inseriti nel bollettino regionale: un 72 enne di Sassuoli, un signore 63enne di Serramazzoni e un 87 enne di Vignola. La drammatica graduatoria dei decessi sale così a 1.269 per il nostro territorio.

Nelle ultime ore i ricoveri in Terapia Intensiva sono stati 2 mentre in altri reparti 13.

Si aggiungono 196 nuovi guariti . Ad oggi i guariti complessivi sono 36807. Ancora in crescita i casi attivi, che sono oltre 4.400.

Nella giornata di ieri – 19 febbraio - i vaccinati complessivi sono stati 1132 Ad oggi sono state somministrate complessivamente 48610 dosi di vaccino, di cui 21234 seconde dosi.