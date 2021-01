Contagio, solo 97 casi nel modenese. Corrono le guarigioni

In provincia di Modena, su 1.603 tamponi eseguiti, si contano 97 nuovi positivi. Un calo significativo della percentuale positivi/tamponi, che scende al 6%. Fra i nuovi infetti 70 presentano sintomi, mentre 27 sono asintomatici: fra di loro 16 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 5 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 1 attraverso screening sierologici, per 5 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Calano i comuni coinvolti dal contagio: Bomporto 1, Camposanto 1,Carpi 11, Castelfranco E. 8, Castelnuovo R. 1, Castelvetro 1, Cavezzo 1, Concordia 1, Finale Emilia 5, Fiorano M. 1, Fiumalbo 1, Formigine 6, Frassinoro 1, Maranello 6, Marano 1, Medolla 1, Mirandola 9, Modena 10, Nonantola 1, Pavullo 1, Pievepelago 1, San Felice S/P 1, San Possidonio 2, San Prospero 1, Sassuolo 11, Savignano S/P 1, Soliera 2, Vignola 3. Fuori provincia 7.

I decessi segnati oggi sono 8, coon un'età media più bassa del solito: un 74enne di San Cesario, un 93enne di Ravarino, un 56enne di Sassuolo, un 74enne di Cavezzo, un 67enne di Formigine, una 83enne di Nonantola, una 85enne e una 63enne di Modena. Il totale dei decessi sale a 1.103.

I ricoveri sono stati 10 nelle ultime ore, due dei quali in Terapia Intensiva/subintensiva. Un dato ormai costante da una settimana, ridotto rispetto ai giorni precedenti. Ne trae giovamento la pressione sulla sanità locale, con un calo dei posti letto occupati da pazienti covid: ad oggi sono 390, 69 dei quali più gravi.

Per il secondo giorno consecutivo si impennano le guariglioni: oggi si aggiungono 621 nuovi guariti e i casi attivi scendono a 6.537.

Nella giornata di ieri – 19 gennaio - i vaccinati complessivi sono stati 436. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 20313 dosi di vaccino, di cui 144 seconde dosi.