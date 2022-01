Contagi, 2.970 nuovi positivi a Modena. I ricoverati per covid sono circa 230

In provincia di Modena crescono ancora i casi giornalieri: oggi il bollettino Ausl riporta 2.970 nuovi positivi. Fra questi i sintomatici sono 418, gli asintomatici 2.552.

I casi per comune: Bastiglia 19, Bomporto 54, Campogalliano 17, Camposanto 10, Carpi 206, Castelfranco E. 148, Castelnuovo R. 51, Castelvetro 42, Cavezzo 22, Concordia 27, Fanano 8, Finale Emilia 41, Fiorano M. 89, Fiumalbo 6, Formigine 148, Frassinoro 3, Guiglia 13, Lama Mocogno 12, Maranello 61, Marano 14, Medolla 20, Mirandola 79, Modena 946, Montecreto 8, Montefiorino 5, Montese 11, Nonantola 88, Novi 21, Palagano 2, Pavullo 62, Pievepelago 9, Prignano 9, Polinago 9, Ravarino 21, Riolunato 6, San Cesario S/P 39, San Felice S/P 55, San Possidonio 14, San Prospero 15, Sassuolo 137, Savignano S/P 31, Serramazzoni 32, Sestola 11, Soliera 49, Spilamberto 50, Vignola 115, Zocca 8. Fuori provincia 138.

E’ stato registrato un decesso, quello di un 78enne di Pavullo. Ad oggi sono 1.931 i pazienti covid deceduti sul nostro territorio.

I ricoveri sono stati 18 nelle ultime 24 ore. Oggi i ricoverati nel territorio risultano 335 (+9 rispetto a ieri, +2,8%) di cui 295 nei reparti Covid (+9, +3,1%), 18 in terapia sub-intensiva (-1, -5,3%) e 22 in terapia intensiva (+1, +4,8%); 99 dei 335 ricoverati, tuttavia, il 29,5%, è entrato in ospedale per cause diverse dal Covid ma poi ha riscontrato un tampone positivo (anche su quest'ultimo aspetto, Brambilla vorrebbe a sua volta rivedere i criteri). I vaccinati ricoverati per Covid hanno in media 74 anni, quelli non vaccinati 61.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.478.420 dosi di vaccino, di cui 588.710 prime dosi, 545.450 seconde dosi e 344.260 dosi aggiuntive (addizionali e booster).