Contagio, appena 5 casi a Modena. Gli immunizzati sono oltre 176mila

In provincia di Modena grazie ai tamponi effettuati ieri sono emersi 5 nuovi positivi, 4 dei quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, mentre 1 è stato individuato in quanto contatto di casi già noti

I nuovi casi risiedono nei comuni di: Formigine 1, Maranello 2, Marano 1, Modena 1.

Si registra un decesso , quello di un 73enne di Spilamberto. Le vittime salgono così a 1.784.

Si aggiungono 23 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 63510.

A ieri sono state somministrate complessivamente 520.216 dosi di vaccino, di cui 343.727 prime dosi e 176.489 seconde dosi.