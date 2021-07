Covid, Modena svuota la Terapia Intensiva. Oggi 7 nuovi casi

In provincia di Modena scendono a 7 i nuovi positivi emersi nelle ultime 24 ore. Fra di loro 5 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 1 è stato individuato con test per le categorie più a rischio; per 1 caso è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

A oggi sono 6 i pazienti assistiti in regime di ricovero negli ospedali della provincia. Nessuno di questi è ricoverato in terapia intensiva. Non si registrano decessi.

Si aggiungono 7 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 63.910. I casi attivi sono 363.

A ieri sono state somministrate complessivamente 704.571 dosi di vaccino, di cui 399.617 prime dosi e 304.954 seconde dosi.