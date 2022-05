Covid, contagi poco sotto quota 400 nel modenese

In provincia di Modena scendono a 374 i nuovi positivi al covid. Sono 63 colo i quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 3 sono stati individuati tramite test per le categorie più a rischio; 1 tramite test pre-ricovero; per 307 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I contagi odierni per comune di residenza: Bastiglia 4, Bomporto 7, Campogalliano 2, Camposanto 1, Carpi 21, Castelfranco E. 19, Castelnuovo R. 7, Castelvetro 3, Cavezzo 10, Concordia 4, Finale Emilia 7, Fiorano M. 7, Fiumalbo 1, Formigine 17, Frassinoro 6, Guiglia 2, Maranello 12, Marano 1, Medolla 4, Mirandola 15, Modena 91, Montefiorino 3, Montese 1, Nonantola 12, Novi 10, Palagano, Pavullo 11, Polinago 2, Prignano 1, Ravarino 10, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 5, San Possidonio, San Prospero 3, Sassuolo 16, Savignano S/P 6, Serramazzoni 1, Sestola 1, Soliera 13, Spilamberto 10, Vignola 5, Zocca 3. Fuori provincia 18.

Il focus sui ricoveri

Nelle ultime ore sono stati ricoverati 14 pazienti, con il total edei degenti che si aggira intorno a 150.

Ad oggi, sono presenti nei due ospedali modenesi 63 pazienti con riscontro di tampone positivo di cui: 58 ricoverati in degenza ordinaria (di questi, 38 sono al Policlinico, 20 a Baggiovara), 2 in terapia semintensiva (tutti al Policlinico) e 3 in terapia intensiva (tutti al Policlinico).

Se confrontiamo il dato di oggi con quello di venerdì scorso, 13 maggio, notiamo che i ricoveri sono diminuiti nel complesso di 20 unità, che sono diminuite di 16 unità le degenze ordinarie e di 4 unità i ricoveri tra terapia intensiva e semintensiva. I dati confermano la necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione e di proseguire nelle attività di sorveglianza e di vaccinazione.

Un anno fa, 20 maggio 2021, i ricoverati erano 82 totali, dei quali 50 in ordinaria e 32 tra intensiva e semi intensiva.

Circa 46% dei pazienti è ricoverato per le conseguenze del Covid-19, mentre il restante 54% per altre patologie, con riscontro occasionale di tampone positivo. In Terapia intensiva e semintensiva ad oggi il 40% dei pazienti positivi è ricoverato per complicanze cliniche da malattia COVID-19.

L’età media dei pazienti ricoverati per le conseguenze del Covid-19 è 74 anni, che scende a 61 per coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale e sale a 78,1 per i vaccinati.

Il 24 % dei pazienti ricoverati per le conseguenze del Covid-19 non è vaccinato. In terapia intensiva e semintensiva – sempre limitandoci ai pazienti ricoverati per le conseguenze Covid-19 – il 50% non è vaccinato, gli altri hanno complessivamente quadri di pregressa fragilità.