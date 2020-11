Contagi di nuovo in crescita a Modena: 625 casi e 10 decessi

Dopo diversi giorni consecutivi di progressivo calo, oggi i nuovi contagi in provincia di Modena tornano a risalire. Su 2.682 tamponi eseguiti, infatti, si contano 625 positività, quasi il doppio rispetto a ieri. Sono 452 coloro i quali hanno eseguito il tampone per presenza di

sintomi, mentre gli asintomatici soono 173: 46 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 8 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 2 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, 4 sono risultati positivi al test pre-ricovero, per 113 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

questi i comuni di residenza: Bastiglia 3, Bomporto 6, Campogalliano 7, Camposanto 2, Carpi 81, Castelfranco E. 14, Castelnuovo R. 8, Castelvetro 10, Cavezzo 10, Concordia 15, Finale Emilia 13, Fiorano M. 11, Formigine 45, Frassinoro 1, Guiglia 3, Lama Mocogno 1, Maranello 10, Marano 1, Medolla 4, Mirandola 26, Modena 177, Montecreto 2, Montefiorino 3, Montese 5, Nonantola 10, Novi 1, Pavullo 34, Pievepelago 3, Prignano 4, Ravarino 3, Riolunato 2, San Cesario S/P 3, San Felice S/P 10, San Possidonio 3, San Prospero 5, Sassuolo 24, Savignano S/P 2, Serramazzoni 8, Sestola 4, Soliera 9, Spilamberto 3, Vignola 14, Zocca 2. Fuori provincia 23.

I ricoveri delle ultime ore sono 29, di cui 5 in Terapia intensiva, ma il bilancio complessivo dei pazienti ospedalizzati è stabile, con circa 550 ricoverati di cui 97 in Terapia Intensiva.

I guariti sono sempre in buon numero: altri 368 nell'ultima giornata, per un totale di 8.836. Numero analogo a quello dei casi attivi, che al momento risultano 8.593.

Si registrano purtroppo altri 10 decessi, per un totale di 675.Si tratta di due donne - una 86enne e una 74enne entrambi residenti nel capoluogo e di 8 uomini: un 79enne, un 95enne, un 74enne e un 68enne di Modena, un 92enne di Cavezzo, un 77enne di Castelvetro, un 79enne di Spilamberto e un 78enne di FInale Emilia.