Contagio, 73 nuovi casi. Riprendono a salire i ricoveri

In provincia di Modena, su 73 nuovi positivi al covid, sono 32 quelli che hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 23 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 3 attraverso i test per le categorie più a rischio; per 15 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati: Bomporto 1, Campogalliano 1, Carpi 2, Castelfranco E. 7, Castelnuovo R. 1, Castelvetro 1, Concordia 1, Fanano 2, Formigine 5, Maranello 8, Marano 1, Modena 13, Nonantola 1, Novi 1, San Cesario S/P 3, San Felice S/P 1, San Possidonio 1, Sassuolo 9, Savignano S/P 3, Serramazzoni 1, Vignola 6, Fuori provincia 4.

Da ormai alcuni giorni si assiste ad una ripresa dei ricoveri ospedalieri; nelle ultime ore sono stati 5, uno dei quali direttamente in Terapia Intensiva. Il totale dei ricoverati è prossimo a quota 40.

Si aggiungono 69 nuovi guariti e i casi attivi restano sostanzialmente stabili.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.139.167 dosi, di cui 553.252 prime dosi

e 527.302 seconde dosi e 58.613 dosi aggiuntive (addizionali e booster).