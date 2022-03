Contagio, a Modena oggi un lieve calo. Tre decessi

In provincia di Modena calano leggermente i nuovi positivi al covid: oggi sono 471 i casi refertati, dei quali 120 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 7 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 2 tramite test per le categorie più a rischio; per 342 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Dove risiedono i contagiati odierni: Bastiglia 1, Bomporto 11, Campogalliano 4, Camposanto 2, Carpi 39, Castelfranco E. 12, Castelnuovo R. 15, Castelvetro 4, Cavezzo 2, Concordia 7, Fanano 1, Finale Emilia 17, Fiorano M. 9, Formigine 21, Frassinoro 1, Guiglia 2, Maranello 10, Marano 3, Medolla 3, Mirandola 9, Modena 143, Montefiorino 1, Nonantola 14, Novi 8, Palagano 1, Pavullo 7, Polinago, Prignano 2, Ravarino 3, San Cesario S/P 7, San Felice S/P 4, San Possidonio 1, San Prospero 5, Sassuolo 31, Savignano S/P 6, Serramazzoni 4, Sestola 2, Soliera 16, Spilamberto 3, Vignola 16, Zocca 2. Fuori provincia 22.

Purtroppo nel bollettino regionale sono registrati tre decessi: una 90enne e un 82enne residenti a Modena e un 82enne di Formigine. I ricoveri ospedalieri sono scesi a 4 nelle ultime 24 ore.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.638.749 dosi di vaccino, di cui 597.225 prime dosi, 566.352 seconde dosi e 474.298 dosi aggiuntive (addizionali e booster).